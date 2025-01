CHEGA acusa PS de ser “incapaz de governar a casa, muito menos a Região”

O CHEGA-Madeira, pela voz do seu presidente Miguel Castro, reagiu de forma incisiva às notícias que expõem as divisões internas no PS Madeira e a convocação de eleições internas para escolher o novo líder do partido.

Miguel Castro foi directo: “Como pode alguém que não sabe governar a sua própria casa ter a pretensão de governar a Madeira? O PS Madeira é hoje o reflexo da sua própria desorganização, uma oposição inerte e sem rumo, como temos vindo a afirmar.”

O líder do CHEGA Madeira critica Paulo Cafôfo, que, apesar de ter sido eleito com quase unanimidade em 2023, acumula erros políticos que comprometem a credibilidade do partido. “Continua a dar tiros nos pés, enquanto o PS se afunda na irrelevância”, acrescentou.

Sobre Carlos Pereira, Castro destacou: “Aquele que tanto clamava por dar um rumo ao PS agora esconde-se atrás de prazos estatutários. Não tem organização nem coragem para concorrer às internas, mostrando que o partido está completamente desorientado.”

O CHEGA Madeira relembra que a moção de censura apresentada ao Governo Regional, que destacava a inércia e incapacidade do PS como oposição nos últimos 50 anos, mostra-se ainda mais pertinente à luz destes factos. “Os factos falam por si: o PS não tem competência para ser uma oposição eficaz, muito menos para liderar o futuro da Madeira”, conclui Miguel Castro.