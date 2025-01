Anestesiologistas do SESARAM têm formação em técnica inovadora para fracturas do colo do fémur

O director de Serviço da Ortopedia, França Gomes, do Hospital Central do Funchal e 14 médicos anestesiologistas participaram na formação 'Neurólise Capsular para Fracturas do Colo do Fémur sem Indicação Cirúrgica', que decorreu no no Centro de Simulação Clínica da Madeira, a 17 de Janeiro.

De acordo com uma nota divulgada, hoje, pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM) esta iniciativa, coordenada pela médica Alexandra Resende do Hospital de Santa Maria, teve como objectivo "capacitar os anestesiologistas numa técnica inovadora no controlo prolongado da dor em doentes com fraturas do cólo do fémur, sem indicação para cirurgia".

O SESARAM explica que "a cirurgia de fratura da anca é um procedimento que é muitas vezes diferido por representar um risco elevado de morbimortalidade em doentes frágeis".

"Muitos destes doentes não têm indicação cirúrgica clássica, sendo operados apenas para o controlo da dor, que dificulta atividades diárias básicas, como levantar-se ou realizar higiene pessoal", evidencia a mesma nota.

Esta técnica constitui uma alternativa minimamente invasiva à cirurgia, "permitindo analgesia definitiva em doentes que não deambulam". "É uma abordagem segura, eficaz e com custos significativamente inferiores à alternativa cirúrgica", garante o Serviço Regional de Saúde.

A médica Mariana Luís, do Serviço de Anestesiologia do SESARAM, foi a organizadora local da formação coordenada pela médica Alexandra Resende, membro do grupo de trabalho pioneiro do Hospital de Santa Maria responsável por estas intervenções, já publicadas na revista Pain Management.