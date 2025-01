Sindicato dos Enfermeiros diz que situação das Urgências "está a afectar a qualidade do atendimento"

O Sindicato dos Enfermeiros da RAM (SERAM) afirma que a situação do serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça "é séria, está a afectar a qualidade do atendimento, aumenta o risco de erro, deteriora a saúde dos profissionais e a prestação de cuidados e está a comprometer a saúde dos doentes".

Isso mesmo foi partilhado pelo sindicato, através do Facebook, após uma visita de uma delegação do SERAM a esse mesmo serviço. É relatada uma difícil situação com "macas espalhadas pelos vários corredores, dificuldade na circulação de pessoas e equipamentos, assim como a sobrecarga de trabalho a que estão sujeitos os enfermeiros e outros profissionais, sem tempo nem condições para atender todas as situações".

A crónica falta de enfermeiros agravada pela negligente caducidade em março de 2024 da reserva de recrutamento que permitiria admitir mais de 60 Enfermeiros, quanta falta fazem atualmente na urgência hospitalar e nos serviços de internamento. O atual anúncio de um procedimento concursal para admitir 80, dos anunciados 200 enfermeiros, pode chegar tarde e não resolver a atual sobrecarga dos profissionais e a deterioração dos serviços. SERAM

O sindicato considera que o SESARAM nada aprendeu com o passado e que é urgente tomar medidas eficazes para solucionar o problema, e garantir uma adequada prestação de cuidados, assegurando a qualidade dos cuidados de saúde que os doentes merecem.