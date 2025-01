SESARAM repudia postura do Sindicato dos Enfermeiros após visita não autorizada às Urgências do hospital

Foi através de um comunicado enviado na tarde desta quinta-feira às redacções que o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) veio lamentar e condenar "o comportamento do Sindicato do Enfermeiros da RAM (SERAM), após a realização de uma visita ao Serviço de Urgência (SU), sem a devida autorização".

Em causa estão as posições públicas assumidas pela referida estrutura sindical após ter visitado o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nos últimos dias.

Perante isso, diz o SESARAM que "urge esclarecer as especificidades, restrições e a missão" daquele serviço.

Na lista de justificações, a empresa pública do sector da Saúde começa por apontar que "todas as visitas realizadas a unidades de saúde devem obedecer a regras de respeito de privacidade dos utentes e respectivos profissionais de saúde", pedindo, por conseguinte, o "tratamento de todos de forma lícita e leal".

"É com indignação que o Serviço de Saúde da RAM afirma que recebeu no dia da visita (14 de Janeiro) uma informação a dar conta da intenção do SERAM visitar serviços hospitalares e centros de saúde, sem nunca mencionar a intenção de visitar o Serviço de Urgência", refere a nota, salientando que essa mesma visita "causou alguns constrangimentos" naquele Serviço, enquando decorria a reunião da estrutura sindical com os enfermeiros.

Ora, embora o SESARAM reconheça "a legitimidade do SERAM em promover todo o tipo de encontro com os profissionais de enfermagem", reforça a necessidade de este tipo de visitas serem agendadas com alguma antecedência, devendo as mesmas decorrerem "sem perturbar o normal funcionamento dos serviços".

Entende a empresa pública que a postura assumida pelo Sindicato "em nada se coaduna com as ideologias apregoadas" por aquela estrutura sindical. "A atuação correta e legal é essencial para a manutenção da confiança pública e para garantir que todas as acções, sejam realizadas de forma justa e imparcial", reforçam.

Terminam o comunicado dizendo que "o SESARAM repudia a atitude deste Sindicato e lembra que a sua actuação está assente no diálogo e na cooperação", postura da qual não abdica.