SESARAM abre concurso para contratar 80 enfermeiros

O Serviço Regional de Saúde, SESARAM, EPERAM, abriu um concurso para o recrutamento e selecção de 80 novos enfermeiros, com reserva de recrutamento. O procedimento foi publicado esta sexta-feira, 17 de Janeiro, sendo que os interessados têm, a partir de agora, cinco dias úteis para apresentarem a sua candidatura.

Em nota emitida, é referido que a abertura deste procedimento concursal representa "mais uma etapa neste processo de contínuo investimento do Governo Regional na área de enfermagem. O Governo Regional, através do SESARAM, EPERAM, têm reafirmado o seu compromisso com a valorização da classe. Desde 2015 até 2024 foram contratados mais de 600 enfermeiros para fortalecer a robustez do Serviço Regional de Saúde e, com a abertura deste procedimento, já totalizam cerca de 700 enfermeiros contratados nos últimos anos."

Os enfermeiros representam o maior grupo profissional afeto ao Serviço de Saúde da RAM e desempenham funções nos vários níveis de cuidados e nas várias áreas. São mais de 2 mil enfermeiros no Serviço de Saúde da RAM (dos quais mais de 500 são especialistas) que asseguram cuidados de saúde de excelência à população residente e visitantes.

A Região Autónoma da Madeira tem tomado a "dianteira no investimento e valorização desta carreira profissional, a RAM adoptou medidas pioneiras no país em matéria de valorização dos profissionais de enfermagem, as quais já foram alvo de distinção pela Ordem dos Enfermeiros em 2023 e, em abril de 2024, pelo Sindicato Nacional dos Enfermeiros, que também fez questão de agradecer e expressar a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido na RAM", lê-se na nota.

O SESARAM avança, ainda, que vai continuar a "Vamos continuar a investir neste grupo profissional para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde. De referir que era intenção avançar com a abertura de um concurso para a contratação 200 novos enfermeiros, com reserva de recrutamento, o que não foi possível assegurar (para já) face ao actual contexto político."