Lotação hospitalar leva SESARAM a adoptar medidas excepcionais para internamentos

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) esclareceu, no início da noite desta terça-feira, que, devido à crescente procura do Serviço de Urgência, propícia a esta época, e à capacidade de internamento dos hospitais estar preenchida com utentes em situação de alta clínica, com 230 utentes, "a lotação de internamento em enfermaria está condicionada".

Neste momento, informa o SESARAM, as chamadas 'altas problemáticas' ocupam já 36% da capacidade de internamento em enfermaria de adultos nos hospitais Dr. Nélio Mendonça e Marmeleiros.

Desta feita, "comprometida a capacidade de tratamento de doentes agudos [adultos]", o SESARAM adoptou um conjunto de medidas de carácter excepcional, "para assegurar a prestação de cuidados urgentes e emergentes aos utentes do Serviço de Saúde da Região".

As medidas passam por toda a actividade clínica com internamento em enfermaria de adultos, "passar a estar reservada a situações urgentes e/ou inadiáveis, devendo ser privilegiada a actividade clínica em ambulatório".

Mantém-se toda a actividade urgente e urgência diferida.