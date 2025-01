SESARAM encerra semana de jornadas com evento solidário contra a violência doméstica

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) promove, através dos serviços de Medicina Interna e de Infeciologia, de 23 a 25 de Janeiro, no Centro de Congressos do Hotel VidaMar, as VII Jornadas de Infeciologia, as V Jornadas de Medicina Interna e a IV edição da iniciativa Madeira Lupus Clinic.

As Jornadas de Infeciologia decorrem ao longo do dia 23 e irão abordar: 'Infecção VIH e Antiretrovíricos', 'Hepatites Víricas', 'Medicina do Viajante', 'Antibioterapia e Antifúngicos' e as 'Doenças Emergentes e Reemergentes'.

Já as Jornadas de Medicina Interna, ocupam o dia 24 e vão incidir: nas questões da Insuficiência cardíaca, no papel do internista na área cardiovascular, na Hospitalização Domiciliária e na Síndrome de Fragilidade no idoso (Unidade do Doente Frágil e nos AVC).

Por fim, a iniciativa Madeira Lupus Clinic, a realizar no dia 25, terá por foco um olhar sobre esta doença no último ano e uma visão geral da terapêutica, assim como as fronteiras na orientação clinica do Lupus, a missão e projectos futuros.

Estes eventos serão precedidos, no dia 22 de janeiro, de pré-cursos, a decorrer no Centro de Formação do SESARAM.

Nesta edição, a Comissão Organizadora propôs-se também a abraçar a causa solidária, organizando um jantar solidário, no dia 24 de Janeiro, na Sala Oceano do Hotel VidaMar, com o tema 'Luta Contra a Violência Doméstica'.