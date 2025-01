Engenheiros técnicos realizam visita ao CCIF

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) informa, em nota de imprensa, que na próxima quarta-feira, 22 de Janeiro, pelas 18 horas, realizará uma visita técnica ao ao CCIF - Centro Cultural e de Investigação do Funchal, promovida pela Lista A, única candidata às eleições dos órgãos estatutários da OET para o triénio 2025-2028, no âmbito do processo eleitoral em curso.

Esta iniciativa, aberta a todos os membros da OET, proporcionará a oportunidade de conhecer de perto a reabilitação do edifício do antigo matadouro, ao mesmo tempo que assinala a apresentação oficial da Lista A na região, garantindo assim um passo essencial no cumprimento dos procedimentos institucionais e eleitorais, assegurando a transparência e o rigor do processo.

Os interessados poderão inscrever-se no evento através do seguinte link.