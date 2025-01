PAN Madeira reúne a sua juventude na Calheta

O PAN Madeira comunica, em nota enviada à comunicação social, a realização de um acantonamento 'Eco da Juventude - Das palavras à acção', que decorrerá no próximo fim-de-semana, na Calheta. Este encontro tem como objectivo proporcionar um espaço de debate e participação activa, dando voz aos jovens para que possam contribuir com as suas ideias e propostas para medidas concretas rumo a um futuro mais sustentável na Madeira.

"O tema do acantonamento reflete a preocupação do partido em transformar palavras em acções reais, alinhando-se ao compromisso do PAN Madeira de liderar pelo exemplo e de construir soluções que promovam a sustentabilidade ambiental, social e económica", lê-se no comunicado.

"Dar voz à juventude é fundamental para construímos um futuro onde as soluções sejam pensadas em conjunto e representem os desejos e preocupações de todas as gerações. No PAN Madeira, temos orgulho de ser um partido constituído maioritariamente por jovens, o que nos permite estar em sintonia com as suas aspirações e criar espaços de diálogo como este acantonamento", afirma Mónica Freitas, Porta-voz da estrutura regional do Partido.

O PAN Madeira reforça a importância de iniciativas como esta, que incentivam a participação ativa dos jovens e promovem a inclusão das suas ideias no desenvolvimento de políticas públicas que valorizem e protejam o patrimônio natural e cultural da região.