Juventude JPP vota pelo projecto de apoio à habitação para jovens no Funchal

A organização Juventude dos Juntos Pelo Povo (JPP), que participou no Conselho Municipal de Juventude do Funchal, realça o contributo para a aprovação do "parecer ao projeto de Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais na Aquisição de Habitação e à Reabilitação Urbana por Jovens no Município do Funchal".

Em notícia divulgada esta tarde, salienta-se que "a representação do núcleo da Juventude JPP esteve a cargo de Jéssica Teles e Nuno Freitas que deram 'total apoio' a estas medidas que, acreditam, vão contribuir para atenuar a crise na habitação e a dificuldade crescente dos jovens no acesso a uma casa a preços condizentes com os salários que lhes são pagos".

Para a Juventude JPP é importante lembrar que "o partido realizou recentemente Jornadas Parlamentares sobre a problemática da habitação na Madeira, tendo considerado "que o Governo 'não tem feito o que é seu dever e está ao seu alcance' para responder às necessidades dos jovens e, de um modo geral, a toda a população".

"Esta tem sido uma matéria que o JPP tem debatido na Assembleia Legislativa da Madeira, com apresentação de casos práticos, problemas reais e com a exigência de mais soluções", afirmou Jéssica Teles, deputada e líder da Juventude JPP, citada na nota. "Para o JPP é um imperativo regional debatermos este assunto do acesso à habitação de forma séria, comprometida, despejada de ideologias e de partidarismo, mas com sentido de responsabilidade acrescido daquela que é a nossa missão, reforçando aqui o papel de todos, nos órgãos deliberativos, como na Assembleia Legislativa, ou nas autarquias locais", concluiu.