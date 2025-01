PAN defende aposta no desenvolvimento sustentável das zonas rurais

O PAN afirma ser fundamental a existência de uma aposta em políticas que promovam a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental na região, principalmente em zonas mais rurais. Uma comitiva do partido esteve, hoje, na Ponta do Pargo, em contacto com a população.

O PAN reconhece as dinâmicas de desenvolvimento e as expectativas locais, mas aponta que qualquer projecto deve ser planeado com base em princípios de sustentabilidade a longo prazo. Por isso, diz ser necessário apostar em sistemas de irrigação eficientes, reaproveitamento da água, utilização de pesticidas biológicos e a aposta na reflorestação.

Além disso, o partido relembrou a relevância de "projectos que fortaleçam a biodiversidade local", como a implementação de um Ecoparque na Zona Oeste, "que poderia atrair visitantes e gerar benefícios económicos valorizando o património natural da região".

A Zona Oeste tem sido sempre afectada por incêndios, nomeadamente em Outubro de 2023 viu grande parte da sua área ardida. Mais de um ano depois não vemos qualquer projecto no terreno no sentido de preservar e combater as infestantes. Vemos pelo contrário a floresta a ser novamente invadida por plantas infestantes. É por isso crucial apostar na reflorestação, em planos de recuperação das áreas ardidas e em projectos que garantam a protecção e preservação destas áreas. Mónica Freitas

A porta-voz diz que o partido está empenhado em defender políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, assegurem a conservação ambiental e garantam qualidade de vida para as gerações presentes e futuras.