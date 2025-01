IL defende a necessidade de um plano de revitalização da Zona Franca

A Iniciativa Liberal Madeira considera que é fundamental restaurar a credibilidade e a competitividade da Zona Franca da Madeira, garantindo a receita fiscal, os postos de trabalho, as empresas e o investimento gerados pela mesma.

Desde logo, a IL Madeira defende a apresentação de um Projecto de Lei de alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que assegure a prorrogação da vigência do actual regime, pelo menos, até 31/12/2030. E considera essencial concluir a negociação do futuro Regime V de forma célere, devolvendo a confiança aos operadores e aos investidores.

Quanto ao novo regime, o partido defende que o mesmo deve incorporar as seguintes melhorias:

a flexibilização dos requisitos relativos à residência fiscal dos trabalhadores e à localização do investimento

a redução do número de postos de trabalho a criar pelas empresas que operam no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), que deve ser inferior ao aplicável às empresas que operam na Zona Franca Industrial.

O alargamento da possibilidade de beneficiar da taxa de IRC de 2,5% às empresas, ainda que não licenciadas para operar na Zona Franca Industrial, que desenvolvam actividades no sector das tecnologias da informação e da comunicação, da economia verde e da economia azul.

"Finalmente, e naquilo que depende apenas da Região Autónoma da Madeira, a Iniciativa Liberal Madeira defende a criação e instalação do Registo Internacional de Aeronaves, bem como a regulamentação do regime de incentivo fiscal à investigação científica e inovação (anterior RNH), aplicando o mesmo aos postos de trabalho das empresas licenciadas para operar na Zona Franca da Madeira", refere nota enviada.

“Fruto da inércia e falta de capacidade negocial do Governo Regional, aliadas à incompreensão do Governo da República e da Comissão Europeia, bem como à oposição dos partidos de esquerda e, agora do Chega, a credibilidade e a competitividade da Zona Franca da Madeira estão profundamente afectadas. Esta continua a ser um instrumento essencial para o desenvolvimento económico da Madeira, bem como a ferramenta mais eficaz para promover o regresso dos nossos jovens à Região. Por tudo isto, é urgente revitalizar e potenciar a Zona Franca da Madeira.”, declara Gonçalo Maia Camelo, coordenador da IL Madeira.