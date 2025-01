PCP realça necessidade de dar resposta aos problemas de quem trabalha

O PCP destacou, hoje, a necessidade de dar resposta aos problemas dos trabalhadores, no decorrer de uma jornada de contacto com trabalhadores nas empresas e locais de trabalho que se iniciou de madrugada na Empresa Horários do Funchal e que se prolongou até ao final da tarde com uma tribuna pública na Rua Dr. Fernão Ornelas.

"Ao longo do dia contactamos com centenas de trabalhadores, homens e mulheres que desempenham funções fundamentais para que a Região possa avançar e que possamos viver em comunidade, desde os motoristas dos transportes públicos, operários da construção civil, metalúrgicos, trabalhadores das autarquias, trabalhadores do sector da saúde, trabalhadores do comércio, da hotelaria e similares, todos apesar de trabalharem e diferentes sectores denunciam o facto de não verem o seu trabalho reconhecido, através da valorização salarial nem da garantia de direitos, nem de estabilidade laboral, apesar de serem necessários todos os dias", referiu o dirigente do Comité Central do PCP, Ricardo Lume.

Ricardo Lume denunciou que "apesar do propalado crescimento económico e de ouvirmos diariamente que faltam trabalhadores nos mais diversos sectores, a verdade é que a generalidade dos salários não são valorizados, existem trabalhadores especializados que já estão a auferir salários ao nível da remuneração mínima garantida".

Segundo o PCP, há trabalhadores "que trabalham há 20 e há 30 anos sem actualizações salariais relevantes e outros que, com dezenas de anos de serviço, não conhecem outro salário a não ser o salário mínimo, não existindo uma valorização de quem trabalha".

"Neste sistema capitalista no mercado de trabalho não funciona a lei da oferta e da procura, pois ouvimos diariamente que faltam trabalhadores em diversos sectores mas não se oferece melhores salários para fixar trabalhadores, vivemos mesmo numa Região onde milhares de trabalhadores empobrecem a trabalhar", acusam os comunistas madeirenses, sublinhando que "falam muito da estabilidade política e económica, mas esquecem que o que é determinante para as famílias é a estabilidade laboral e cada dia que passa aumenta a precariedade e a instabilidade no mundo do trabalho e muitos trabalhadores não vêem os seus contratos de trabalho a termo renovados apesar da propalada falta de trabalhadores".

Ricardo Lume concluiu afirmando que "lamentavelmente os problemas dos madeirenses e porto-santenses deixaram de ser a prioridade do Governo de Miguel Albuquerque e dos partidos que têm actualmente representação parlamentar, deixamos de ouvir falar dos problemas laborais, das questões sociais, dos problemas da habitação, o parlamento Regional transformou-se numa feira de vaidade e numa arena onde os partidos se digladiam para serem os servos dos senhores que mandam na Região", realçando que "os madeirenses e porto-santenses não estão condenados a esta política, é necessário que os trabalhadores voltem a ter voz no Parlamento Regional, foi precisamente essa afirmação que ouvimos da boca de muitos trabalhadores e é nesse sentindo que o PCP no quadro da CDU vai trabalhar".