Deputados da 10.ª Comissão visitam Fundação João Pereira e registaram necessidade de equiparar salários

Os deputados da 10.ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República visitaram, na manhã de hoje, a Fundação João Pereira, localizada na Ponta do Sol, Madeira. A visita fez parte de uma agenda mais ampla que procura aproximar o Parlamento das organizações locais e conhecer os desafios enfrentados por instituições sociais, sindicatos, associações empresariais e outros grupos da sociedade civil.

Elisabete Nunes, representante da fundação, destacou a necessidade urgente de equiparação salarial entre as carreiras de cozinheiras e ajudantes de cozinha, que actualmente recebem o salário mínimo. A responsável frisou a importância de valorizar o trabalho destas profissionais, essenciais para o funcionamento da instituição.

A Fundação João Pereira é uma instituição de solidariedade social que atualmente presta apoio a 64 utentes no seu Centro de Dia e 12 funcionários oferecendo serviços fundamentais à comunidade da Ponta do Sol.

A comitiva parlamentar, composta por deputados de cinco partidos — PS, PSD, Chega, PCP e BE —, encontra-se na Madeira como parte de um plano de actividades que visa entender melhor os problemas locais estão os deputados eleitos pela Região, Paula Margarido e José Miguel Iglesias.

A agenda inclui encontros com instituições de apoio à infância, idosos e pessoas com deficiência, além de diálogos com sindicatos e associações empresariais.

O objectivo da visita é reforçar a ligação entre o Parlamento e as realidades regionais, permitindo que as decisões políticas reflcitam as necessidades das comunidades em todo o país.

Neste encontro a presidente da Câmara Municipal também marcou presença. A comitiva segue para a Ribeira Brava para visitar outras instituições.