Primeiro bebé do ano é uma menina e nasceu às 5h21

O primeiro bebé do ano 2025, na Madeira, é uma menina, nasceu às 5h21 e pesa 2 quilos e 855 gramas.

A bebé e a mãe, que se encontram na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, estão bem de saúde.

Segundo o SESARAM, esta será a primeira família, em 2025, a beneficiar do Kit Bebé, num plafond que ascende aos 600 euros destinado à aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, em todas as farmácias da Região.

Uma medida de apoio à natalidade "implementada pelo Governo Regional em 2019, destinada a todas as crianças que nascem na maternidade do Hospital do Serviço Regional de Saúde".

Mais cedo do que no ano passado

Em 2024 foi preciso esperar mais tempo para celebrar o nascimento do primeiro bebé do ano. Só 'chegou' a 2 de Janeiro, à 1h33, segundo os registos do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Um rapaz, com 3 quilos e 140 gramas.

