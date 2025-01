Treinador do FC Porto acautela qualquer cenário na Choupana

O FC Porto está acautelado para qualquer contratempo provocado pelas previsões de nevoeiro na visita ao Nacional, na sexta-feira, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, assegurou hoje o treinador Vítor Bruno.

"Estamos preparados para todos os cenários: jogar à hora [prevista], bem como o jogo ter de ser parado e retomado no próprio dia ou no dia seguinte. Queremos muito jogar num campo difícil perante uma equipa bem orientada, com jogadores de grande talento e que está alicerçada numa base coletiva. A solidez defensiva tem sido notória nos últimos jogos, sobretudo em casa. Temos de ser muito humildes e respeitadores. O perigo vai aparecer a cada curva e há equipas que nos oferecem ameaças diferentes", admitiu o técnico, em conferência de imprensa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa condições meteorológicas adversas na Choupana, tal como já aconteceu esta época no encontro entre Nacional e Benfica, da oitava ronda, que foi interrompido em 06 de outubro de 2024, devido ao nevoeiro, sendo adiado e concluído em 19 de dezembro, com um triunfo dos lisboetas por 2-0.

"É um adversário que cria sempre muitas dificuldades em casa. Nos últimos quatro jogos nessa condição, apenas perdeu e só sofreu golos frente ao Benfica. São sinais de alerta para nós. Sabemos que é um estádio com condições muito peculiares, que podem levar este jogo para outra data, mas temos de chegar lá, jogar e ganhar", apontou Vítor Bruno.

O FC Porto virou o ano civil em igualdade pontual com o Sporting na liderança da prova, subindo ao segundo lugar com uma goleada caseira sobre o rival citadino Boavista (4-0), que antecedeu o triunfo 'leonino' sobre o Benfica (1-0) no dérbi lisboeta da 16.ª jornada.

"A consistência é bom sinal. É sinal de que equipa está a crescer e a ganhar maturidade, mas não nos podemos desviar do perfil deste plantel, olhando para as características da grande maioria dos jogadores, do número de anos que têm de FC Porto e da sua idade. Há espaço para crescer e esse crescimento está a ser bem feito e sustentado", notou.

À entrada para a derradeira ronda da primeira volta, os 'dragões' acumulam três vitórias consecutivas no campeonato, com um parcial de nove golos marcados e nenhum sofrido nas receções ao Estrela da Amadora (2-0) e ao Boavista, e na visita ao Moreirense (3-0).

"Há sempre espaço para avanços e recuos num processo de crescimento. Queremos dar passos em frente e recuar muito pouco. A equipa tem sido sólida e tudo isto leva o seu tempo. Olho para eles e vejo uma vontade inesgotável de cumprirem com total determinação o que lhes é pedido. Enquanto assim for, a equipa está mais preparada para dar boas respostas, ter resultados e olhar para o destino. Tem de mexer um bocadinho connosco perceber que não somos campeões há duas épocas. Temos de ser este ano", afiançou.

Se o médio ofensivo Fábio Vieira vai regressar aos convocados de Vítor Bruno, após ter falhado o dérbi portuense por opção técnica, o centrocampista espanhol Nico González, segundo jogador do FC Porto com mais tempo de utilização em 2024/25, está suspenso.

"Muitas vezes, na impossibilidade de uns, acaba por surgir a oportunidade de outros. O futebol é mesmo assim. Temos três futebolistas que podem ocupar esse espaço: André Franco, Vasco Sousa e Alan Varela. O Nico mostra uma capacidade ímpar para queimar linhas com bola, progredir e apanhar o jogo de frente. São características que não temos muito no plantel, mas há atletas que oferecem outros argumentos muito válidos", referiu.

O FC Porto, segundo classificado, com os mesmos 40 pontos do líder Sporting, visita o Nacional, 15.º, com 13, na sexta-feira, às 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

"Maior reforço do FC Porto é manter a base"

O maior reforço do FC Porto na janela de transferências de futebolistas de inverno, que vigorará até 04 de fevereiro na I Liga, é manter a base da primeira metade da temporada, apontou hoje o treinador Vítor Bruno.

"Sinceramente, o maior reforço do plantel que pode acontecer no mercado de janeiro é manter a base forte que estamos a começar a construir e a perceber que vai sendo cada vez mais sólida nos resultados", admitiu o técnico, ao ser questionado na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Nacional, na sexta-feira, da 17.ª ronda do campeonato.

O mercado de inverno abre um segundo período de inscrições para os clubes a meio da época, numa altura em que o FC Porto ainda não contratou reforços, mas anunciou na segunda-feira o empréstimo do avançado espanhol Fran Navarro ao Sporting de Braga.

"Qualquer avançado oferece totais garantias e há outros jogadores que também podem ocupar aquele espaço. O plantel é extenso e esse é, sobretudo, um problema em termos de operacionalização de ideias e de validação de comportamentos em treino. Agora, os grandes reforços do FC Porto são sempre os regressos do Francisco Moura e do Marko Grujic e ter o Iván Marcano cada vez mais apto para poder competir", reconheceu Vítor Bruno, em alusão ao atual trio de futebolistas entregues ao departamento clínico portista.

Apesar de direcionar o foco dos 'dragões' para a visita ao Nacional, que fecha a primeira volta e poderá estar em risco, face às previsões de nevoeiro na Choupana, o treinador reconheceu ser normal o alegado interesse de outros clubes em jogadores do FC Porto.

"O mercado de janeiro vai ser sempre especulativo. Vão aparecer interesses vindos de vários lados, sinal de que os atletas têm qualidade e estão a ser valorizados, muito com base nos resultados mais recentes da equipa. As pessoas olham muito para isso, mas é normal que venha a emergir sempre um ou outro nome mais apetecível. Não me oferece nenhum tipo de comentário especial, porque estamos a começar o mês e vai haver muito ruído no ar. Interessa-nos muito olhar para o jogo de amanhã [sexta-feira]", observou.