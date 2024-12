Sporting recebe Benfica em dérbi de 'assalto' à liderança do FC Porto

O Sporting, com o terceiro treinador da época, recebe hoje o Benfica, no dérbi de Lisboa da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os dois rivais a atacarem a liderança provisória do FC Porto.

Depois da goleada dos 'dragões' no dérbi da Invicta, na receção ao Boavista, por 4-0, as 'águias' (38 pontos) e os 'leões' (37) foram ultrapassados e só vencendo impedem os portistas (40) de fechar o ano na frente da tabela.

O novo treinador dos campeões, Rui Borges, sucedeu no dia seguinte ao Natal a João Pereira, que tinha ocupado o lugar de Ruben Amorim, e dificilmente teria teste mais difícil, recebendo um Benfica que venceu 10 dos últimos 11 jogos no campeonato.

Com novo fôlego após a chegada de Bruno Lage, que substituiu Roger Schmidt, as 'águias' entraram na ronda na liderança e quererão sair na mesma condição, perante um Sporting que só venceu um dos derradeiros quatro jogos na prova.

Efetivada a ultrapassagem do Santa Clara no quarto lugar, o Sporting de Braga procura chegar ao quinto jogo seguido sem perder para o campeonato, recebendo o Casa Pia, oitavo classificado, que não perde há três rondas e chegou à parte superior da tabela.

Por seu lado, Daniel Sousa estreia-se no comando técnico do Vitória de Guimarães em casa do Farense, procurando manter os minhotos, sextos, na luta pelo 'top 5', depois da saída de Rui Borges, que só ganhou dois dos últimos 10 jogos.

Os algarvios, por seu lado, vivem a melhor fase da época e só perderam numa das últimas cinco jornadas, podendo chegar aos 15 pontos, e sair da zona de despromoção, em caso de vitória.

O Rio Ave, 12.º, com 16 pontos, recebe o Nacional, 15.º, com 13 e primeiro clube acima da 'linha de água'.

A 16.ª ronda encerra na segunda-feira com a receção do Famalicão ao Santa Clara, pelas 20:15, opondo o nono ao quinto classificados.

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 dez:

Arouca - Gil Vicente, 1-1.

- Sábado, 28 dez:

AVS -- Estrela da Amadora, 1-1.

Estoril Praia -- Moreirense, 2-2.

FC Porto - Boavista, 4-0.

- Domingo, 29 dez:

Farense - Vitória de Guimarães, 15:30.

Rio Ave -- Nacional, 15:30.

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00.

Sporting - Benfica, 20:30.

- Segunda-feira, 30 dez:

Famalicão - Santa Clara, 20:15.