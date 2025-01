Katia Guerreiro fecha em grande a 7.ª edição do Fado Funchal

Terminou hoje a 7.ª edição do Fado Funchal, um evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), que arrancou a 16 de Janeiro.

40 artistas – 31 dos quais madeirenses – deram corpo ao evento programado pela autarquia do Funchal.

Este domingo, para terminar em grande, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu o concerto da conhecida fadista portuguesa Katia Guerreiro.

Esta sétima edição incluiu, pela primeira vez, a realização de uma exposição no Estúdio de Criação Artística sobre a história do Fado no Funchal, antes de 1974.

De futuro, como pretende a autarquia, é objectivo da edição de 2026 chegar a todas as freguesias do concelho, como forma de descentralização cultural.