Albuquerque não fecha porta a Manuel António

“O que volto q dizer é a minha total disponibilidade para colaborar e integrar o Manuel António naquilo que são os objetivos fundamentais neste momento do partido”, reiterou um dia depois de ter lançado um apelo ao adversário que pretende a realização de um congresso electivo antes das eleições regionais.

Ora Miguel Albuquerque continua a afirmar que os estatutos são claros e que não é possível a sessão magna ainda que deixe essa decisão para os órgãos principais do PSD, um deles, o conselho de jurisdição reúne esta tarde as 17 horas para atestar eventuais irregularidades do processo que deu entrada a 23 de dezembro na sede dos social-democratas.

Declarações proferidas há momentos na Ponta do Pargo, numa visita que o governante efectuou ao campo de golfe da localidade.

Ontem, no Curral das Freiras, o líder do PSD-M abriu a porta a entendimentos e não descartou a possibilidade de chamar Manuel António Correia para o executivo, contudo o ex-secretário considera que “não é possível encontrar consensos com projecto liderado por Albuquerque nem “será possível a associação a qualquer lista” encabeçada pelo actual presidente.