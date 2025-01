Semana fecha com 60 acidentes e uma vítima mortal nas estradas da Madeira

Uma vítima mortal, infelizmente uma jovem resultante do acidente no Paul da Serra, é a principal consequência das ocorrências nas estradas da Madeira nesta semana, segundo a PSP.

Ao todo, a polícia registou 60 acidentes, da qual resultaram ainda 21 feridos ligeiros.

O concelho com mais acidentes e feridos foi o Funchal, com 24 e 13, respectivamente. Segue-se Santa Cruz com 9 acidentes, mas nenhum ferido, Câmara de Lobos e Ribeira Brava com 4 acidentes cada e três feridos, bem como Ponta do Sol com 4 acidentes e dois feridos, e ainda Machico com 4 acidentes mas nenhum ferido a registar.

No balanço semanal que a PSP faz às sextas-feiras, há a registar ainda três acidentes na Calheta, tendo num desses resultado na morte da jovem motociclista, igualado por São Vicente e Santana, ambos com 3 acidentes, mas nenhuma vítima a lamentar.

Porto Moniz também registou dois acidentes, ficando sem qualquer registo na folha de ocorrências o concelho/ilha do Porto Santo entre os dias 10 e 16 de Janeiro de 2025.

No mesmo período, estes acidentes foram causados por 47 colisões, 12 despistes e 1 d outro género.

"Respeitante à proatividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 20 pessoas, por 13 crimes de condução de veículo em estado de embriaguez, 3 por condução de veículo sem habilitação legal, outros 3 por condução de veículo (recusa em efetuar às provas estabelecidas para a deteção de sustâncias psicotrópicas) e uma por condução de veículo (desobediência carta apreendida), concluindo a PSP que "os dados apresentados" ainda "são provisórios pois, há muitos acidentes que são participados" mas "em data posterior ao envio" da informação, aliás tal como pode ler nas notícias já publicadas esta manhã pelo DIÁRIO.