Algum trânsito mas sem grande congestionamento

Bom dia. Manhã de segunda-feira com algum trânsito, embora sem grandes congestionamentos nos principais pontos de maior circulação rodoviária.

A Via Litoral detectou e sinalizou na Via Rápida um ligeiro congestionamento de 2 km no sentido Machico - Ribeira Brava , a partir da zona da Boa Nova.

De resto, a zona da rotundo do Hospital apresenta-se com muito tráfego, que conflui para o centro do Funchal, para a unidade de saúde, para as escolas da zona, dificultando a vida dos automobilistas. Situação que se prolonga ao longo de toda a Cota 40.