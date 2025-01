Israel reclama morte de participante do Hamas nos ataques de 7 de Outubro

O Exército israelita reclamou hoje a eliminação de um membro do grupo islamita palestiniano Hamas envolvido no ataque ao festival de música eletrónica Nova, em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, num bombardeamento na Faixa de Gaza.

O combatente do Hamas, identificado como Mohamed Hashem Zahdi Abu al-Rus, fazia parte das forças de ataque Nukhba do Hamas, segundo o Exército israelita, que disse ter atuado nesta operação em colaboração com o serviço de informações Shin Bet.

"Noutra operação conjunta entre as Forças de Defesa de Israel e o Shin Bet, a Força Aérea atacou 50 alvos terroristas na Faixa de Gaza durante o último dia", disse a autoridade militar israelita em comunicado, confirmando dados anteriormente divulgados pelas autoridades do território, controladas pelo Hamas.

O Exército israelita indicou ter visado edifícios militares, instalações de armazenamento de armas, posições de lançadores de projéteis, bem como postos de observação e locais de produção de armas.

Os Serviços de Proteção Civil da Faixa de Gaza revelaram que mais de 80 palestinianos morreram em consequência dos ataques israelitas contra o enclave desde o anúncio do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas na quarta-feira, mas que ainda não se encontra fechado.

A trégua, anunciada pelos mediadores Qatar e Estados Unidos, deverá entrar em vigor no domingo e prevê, numa fase inicial de seis semanas, a libertação de 33 reféns mantidos pelo Hamas, em troca de centenas de prisioneiros palestinianos em cadeias israelitas.

No entanto, à medida que surgem divergências sobre o conteúdo do acordo dentro do Governo israelita, o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de protelar as conversações ao renegar certos pontos do entendimento, o que o movimento islamita negou firmemente.

O conflito em curso foi desencadeado por um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que fez cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Só no festival Nova, que decorria naquele dia no sul de Israel, estima-se que 364 pessoas foram massacradas.

Após o ataque do Hamas, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou quase 47 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.