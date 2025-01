Raphaël Guerreiro marca na goleada do Bayern Munique

O médio internacional português Raphaël Guerreiro marcou hoje um dos golos da goleada caseira do Bayern Munique ante o Hoffenheim, por 5-0, na 17.ª jornada da Liga alemã de futebol.

Guerreiro fez o segundo golo da partida, aos 12 minutos, com Sané a 'bisar', aos sete e 48, Kane a marcar de penálti, aos 26, e Gnabry a fechar a contagem, aos 66.

A vitória sem contestação do líder da Bundesliga permite-lhes responder ao triunfo do campeão em título, o Bayer Leverkusen, que na terça-feira tinha batido o Mainz (1-0), e voltar a cifrar em quatro pontos a vantagem na frente.

Já o Leipzig, próximo adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, na quarta-feira, foi perder a casa do Estugarda, por 2-1, acabando o jogo sem Sesko e Openda, expulsos aos 85 e 88, respetivamente.

Tinha sido o esloveno a marcar o primeiro, aos 10 minutos, mas a equipa da casa 'virou' no segundo tempo, por Bruun Larsen (50) e Woltemade (60), elevando o Estugarda aos 29 pontos, na quinta posição, a um do Leipzig, quarto.

Um 'bis' de Claude-Maurice permitiu ao Augsburgo contrariar a má fase que vivia, e agudizar a do Union Berlim, que caiu em casa por 2-0, num jogo em que Diogo Leite foi lançado ao intervalo. O Augsburgo soma 19 pontos, o Union 17.

Num jogo eletrizante, Werder Bremen e Heidenheim empataram a três bolas, com os primeiros a seguirem no nono lugar e os últimos no 15.º posto, primeiro acima do lugar de play-off de permanência.

Grull, com dois golos, e Ducksh marcaram para a equipa da casa, que esteve três vezes na frente e de todas viu os forasteiros responder, por Schoppner, Kerber e Scienza, este último no quinto minuto de descontos.