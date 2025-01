SATA encerra ligações da Madeira com Canadá e EUA

Pouco mais de dois anos após iniciar a rota da Madeira com os EUA, através de Nova Iorque, e ainda no ano passado a Boston, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá, a companhia aérea SATA, através da Azores Airlines, acaba de anunciar que vai descontinuar estas ligações aéreas.

O anúncio foi feito ontem nos Açores, mas só hoje através da edição em papel do Açoriano Oriental chega a notícia de que a "SATA acaba com rotas com défice de 12 a 15 milhões" de euros, nomeadamente as "do Porto e do Funchal para os Estados Unidos da América e para o Canadá", sendo "esta uma das medidas integradas no Plano de Sustentabilidade Financeira", apresentado em Ponta Delgada.

O anúncio foi feito pelo presidente do Grupo SATA, Rui Coutinho, nomeado precisamente para encetar o saneamento financeiro da empresa regional. "Quando chegamos à empresa em Julho de 2024, fomos confrontados com um plano de exploração para o verão delineado e que veio a tornar-se deficitário", disse na conferência de imprensa.

Referindo-se além das ligações directas do Porto e da Madeira com as duas cidades norte-americanas e a canadiana, a companhia tem sempre voos com passagem por Ponta Delgada, que deverão continuar. O gestor garantiu que o fim das ligações directas acontecerão já este ano.

Embora não seja referido especificamente se a companhia irá cancelar todas essas rotas, ou seja as três cidades da América do Norte que se ligam com a Madeira, e se contemplam a rota açoriana, recorde-se que a operação Madeira-Nova Iorque o ano inteiro teve início no dia 3 de Novembro de 2022, com o apoio da Região Autónoma da Madeira, através da Associação de Promoção da Madeira.

"Neste âmbito, serão desenvolvidas campanhas cobranding e ainda ações promocionais conjuntas nos Estados Unidos da América, dando, assim, continuidade e a reforçar todo o trabalho e esforços aplicados no mercado norte-americano", lembrava a companhia, num esforço financeiro que teve, também, investimento da Madeira e que agora cai por terra.

No caso dos "voos diretos entre Toronto e Boston e a Ilha da Madeira", começaram no Verão IATA do ano passado. "Para além destes voos diretos, mantém a oferta de mais ligações, via Ponta Delgada, e mantém a frequência semanal direta, já operada em 2023, entre Nova Iorque e a Ilha da Madeira", recordava.