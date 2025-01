André Costa vence Maratona do Funchal

O atleta André Costa, da equipa Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz, sagrou-se, esta manhã, o grande vencedor da 10.ª edição da Maratona do Funchal.

Com o dorsal 132, o corredor destacou-se ao longo dos 42 quilómetros do percurso, cruzando a meta ao fim de 2 horas e 22 minutos.

Desde as 7 horas da manhã, quase 2 mil atletas competem, este domingo, na 10.ª edição da Maratona do Funchal. A prova disputa-se entre a zona hoteleira, desde a Avenida do Infante até ao antigo Madeira Palácio, passando depois para a baixa do Funchal, com predominância na Avenida do Mar.

Organizada pela Associação de Atletismo da Madeira, este evento congrega várias provas: Maratona (42km) , a Meia Maratona (21km) e Mini Maratona (8km).