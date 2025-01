Três maratonas portuguesas entre as 100 melhores do Mundo em 2024

As maratonas de Lisboa (64.º lugar), Porto (93.º) e da Europa, em Aveiro, estão entre as 100 melhores do mundo para a World Athletics, com o município aveirense a congratular-se hoje com a entrada para a lista.

No 64.º posto do ranking, relativo a 2024, está a Maratona de Lisboa, que conta já com 38 edições, seguindo-se a do Porto, em 93.º lugar, entrando a corrida em Aveiro para o 95.º posto, após ser 155.ª em 2023, pouco depois da edição inaugural em 2019.

"A classificação da Maratona da Europa como uma das 100 melhores provas do mundo é uma enorme honra para a Câmara de Aveiro. (...) Queremos potenciar a maratona em termos de qualidade e participação", declarou o presidente da câmara aveirense, José Ribau Esteves, citado em comunicado.

A organização da Global Sport, com apoio dos municípios de Aveiro e Ílhavo e do Turismo do Centro de Portugal, tem reforçado "ainda mais o estatuto da cidade e da região de Aveiro como um destino de eleição para eventos desportivos de alto nível", refere o diretor executivo da corrida, Paulo Costa.