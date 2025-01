14 mil euros para a 'Maratona do Funchal 2025'

Foi apresentada na tarde desta quarta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a 'Maratona do Funchal 2025', evento organizado em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, que custará 14 mil euros.

A apresentação contou com a presença da vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal, do Presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim, e do director regional do Desporto, David Gomes, entre outras entidades parceiras.

Helena Leal destacou a importância do evento para o município do Funchal e para a região, referindo que se trata de “um evento de cariz competitivo internacional que contará com uma grande adesão, com um total de cerca de 1.900 participantes”. A vereadora aproveitou para parabenizar o trabalho de mobilização realizado em torno da prova e reforçou o empenho da autarquia em garantir um evento de excelência: “A Câmara faz um investimento de 14 mil euros, não só no evento em si, mas também na parte logística e de interação, para que possamos proporcionar uma experiência de alto nível para a nossa cidade.”

Helena Leal sublinhou que o contínuo investimento no atletismo e no desporto, reflete a visão estratégica do município neste âmbito e “é uma ferramenta essencial para a promoção da saúde, da interação social saudável e para a dinamização económica e turística da cidade do Funchal.”

A autarquia tem vindo a reforçar a aposta no desporto, como recordou, ressaltando a verba de 1,3 milhões de euros prevista no Orçamento Municipal de 2025 para o associativismo desportivo.

“Esta verba representa um aumento de 340% face ao que existia antes do atual executivo tomar posse. Além disso, o Funchal é reconhecido como uma cidade amiga do desporto, e esse reconhecimento é fruto do investimento contínuo no associativismo desportivo” afirmou Helena Leal.

A Maratona do Funchal está dividida em três provas: Maratona (42km), meia-maratona (21km) e minimaratona (8km). O evento que terá lugar no dia 19 de Janeiro,domingo, iniciar-se-á com a Maratona, prova mais extensa, que arrancará pelas 7 horas, seguindo-se pela mini maratona às 8h30 e a meia-maratona às 9h00.