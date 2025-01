Poucos conseguem fazer os 42 km e 195 metros de uma maratona

Corre-se hoje a Maratona do Funchal ao longo de uns exactos 42 quilómetros e 195 metros, a distância oficial das maratonas. Embora não seja das provas mais reconhecidas a nível europeu e mundial, a Maratona do Funchal levará para a a estrada quase 2 mil atletas.

É certo que a grande maioria irá correr a mini maratona e a meia-maratona, a prova-rainha é reservada a poucos, aqueles que fazem da corrida a sua vida de desportista de longas distâncias. Tudo começará pelas 7h00. Sim, são bem madrugadores e, também por isso, irá obrigar a muitas alterações no trânsito na capital madeirense.

Se quiser vir, planeie bem o seu trajecto. Se não precisar vir à baixa, nem precisa, porque não será fácil circular ou estacionar.

As outras duas provas têm início pelas 08h30 e 9h00 respectivamente. Um evento que vai mexer com a cidade e que, por isso, mereceu o apoio de várias entidades e empresas, entre as quais a Câmara Municipal.

Não faltarão histórias para contar, uma delas demos conta há poucos dias. Dois veteranos de guerra na Ucrânia que, amputados, vêm correr para mostrar a sua força e a do seu povo.

Pelas 12h00 irá decorrer a entrega de prémios no parque em frente à Casa da Luz - EEM.

Outros assuntos em agenda

11h00 - Festa de Santo Antão com a 'Benção dos Animais', realizando-se uma missa, seguida de Procissão e a Benção dos animais junto à estátua do Gato Jackson. Evento organizado pela Paroquia de Santa Maria Maior (Socorro).

15h00 - PAN Madeira presta declarações sobre as suas medidas para um futuro mais sustentável para a Região Autónoma da Madeira, a realizar na Ponta do Pargo, junto às obras do futuro campo de golfe.

15h00 - AD Machico defronta a AD Camacha, em jogo para o Campeonato de Portugal.

15h30 - Nacional recebe no Estádio da Madeira o AFS, em jogo a contar para a 18.ª jornada da I Liga.

17h00 - Começa a visita à Região da 10.ª Comissão de Trabalho Segurança e Inclusão, a decorrer até ao dia 22.

17h00 - Reunião Extraordinária do Conselho Económico e da Concertação Social da Madeira.

19h00 - Concerto único de Fado com Katia Guerreiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Pensamento do dia

"O deserto não tem parado de crescer" Eugénio de Andrade (1923), poeta português