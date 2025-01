Realiza-se no próximo domingo,19 de Janeiro, a edição de 2025 da Maratona do Funchal. Uma corrida que terá a particularidade de contar com dois atletas ‘especiais’. Artem Skrypnyk (natural de Kyiv, 45 anos) e Ihor Bielinskyi (natural de Odesa, 41 anos), dois veteranos ccranianos e desportistas adaptativos com próteses, vão correr a distância de 8 km. É a primeira vez correm esta distância desde que ficaram gravemente feridos enquanto defendiam a Ucrânia. Passaram por uma longa jornada de reabilitação médica e psicológica e estão agora a participar activamente em desportos adaptados (basquetebol, streetball, tiro com arco e outros).