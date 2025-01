Quase 2 mil atletas correm na Maratona do Funchal 2025

Quase 2 mil atletas competem este domingo, 19 de Janeiro, na 10.ª edição da Maratona do Funchal, a partir das 7 horas da manhã.

Este evento será disputado entre a zona hoteleira, desde a Avenida do Infante até ao antigo Madeira Palácio, entre as 7 horas e as 11 horas da manhã, passando depois para a baixa do Funchal, com predominância na Avenida do Mar.

Nesse sentido, "haverá fortes condicionamentos de trânsito, tendo nalgumas vias até estar encerrado ao mesmo", pelo que a direcção da Associação Atletismo da Madeira agradece "encarecidamente" a toda a população, "desde hoteleiros, moradores, profissionais de restauração e de outros sectores e público em geral".