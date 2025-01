Garrido Pereira vence eleições e sucede a Vítor Murta na presidência do Boavista

Rui Garrido Pereira sucedeu hoje a Vítor Murta na presidência do Boavista rumo ao triénio 2025-2027, ao derrotar Filipe Miranda nas eleições do clube da I Liga de futebol, informou a Mesa da Assembleia Geral (MAG) 'axadrezada'.

Em declarações aos jornalistas, o presidente daquele órgão, Manuel Tavares Rijo, deu conta de que a candidatura do advogado contabilizou 1.114 votos (79,5%), contra 270 (19,3%) do gestor, antigo guarda-redes e atual diretor desportivo do futsal 'axadrezado'.

Houve também oito votos em branco e nove nulos, perante uma afluência de 1.401 associados no ato eleitoral, que começou às 10:00 e prolongou-se até às 20:00, duas horas depois da hora prevista para o fecho das urnas, no Estádio do Bessa, no Porto.

Rui Garrido Pereira, de 49 anos, vai ser acompanhado pelo presidente-adjunto Reinaldo Ferreira, os 'vices' Pedro Almeida, Hélder Soares, Manuel Leite e Nuno Almeida e o tesoureiro Carlos Vieira, enquanto Miguel Lixa Barbosa e Rui Martins foram eleitos pela mesma candidatura para as lideranças da MAG e do Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente.

O advogado rende o homólogo Vítor Murta, que não se recandidatou e está de saída do clube ao fim de seis anos e dois mandatos, por entre uma passagem pela liderança da SAD (2020-2024), gestora do futebol profissional do 18.º e último classificado da I Liga.

A tomada de posse dos novos órgãos sociais do Boavista ainda não está marcada, mas deve acontecer nos 30 dias seguintes à proclamação definitiva dos resultados, tal como determinam os estatutos do clube, que também acautelam um prazo de três dias após o encerramento do escrutínio para a eventual apresentação junto do ainda presidente da MAG, Manuel Tavares Rijo, de recursos com fundamento em irregularidades eleitorais.