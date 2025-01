Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Carlos Pereira chega-se à frente. Ex-presidente socialista acredita que o facto de as eleições não se realizarem a 9 de Março dá margem para que seja possível uma alternativa. Deputado eleito por Lisboa pressiona Cafôfo e insiste na realização de primárias no partido. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

Mas há mais para ver na edição desta quinta-feira. Manuel António recusa consenso. Ex-candidato fecha porta a líder do PSD * Presidente da República criticado por contrariar vontade da maioria dos partidos na data desejada para a realização das eleições.

GR autoriza despesa de 5 milhões para o sector social. Apesar de o Governo estar em gestão, a renovação de acordos com a Segurança Social tem necessidade imperiosa.

Fique também a saber que Venezuela teme dia de amanhã. Na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro para mais um mandato, realizam-se manifestações de protesto, também na Madeira * Presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo vem ao Funchal para resolver 700 pendências.

E, por fim, Ivo Vieira é o novo treinador do Marítimo.

