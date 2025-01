Após o PS Madeira ter anunciado eleições internas e de ter lançado o repto ao PSD, afirmando que Miguel Albuquerque "tem medo de realizar eleições internas", o presidente do Governo Regional afirma que não tem nada a ver com o que acontece no Partido Socialista.

"Eu não tenho nada a ver com o que o Partido Socialista faz, o que eu tenho a ver é o que o meu partido contempla nos estatutos e não há eleições internas ao abrigo da vontade do freguês",disse esta manhã aos jornalistas à margem do Dia da Escola do Liceu Jaime Moniz.

Afiança que os estatutos têm de ser respeitados.

Garante que se as eleições regionais forem marcadas na data prevista "não há qualquer hipótese temporal" para eleições internas.

Perante a afirmação de Cafôfo que diz que Albuquerque está "agarrado ao poder", o presidente do governo regional questiona: "E o que acha dele?"

No que concerne à acta solicitada por Manuel António Correia ao Conselho de Jurisdição avança que "não faz ideia".

"Não tenho influência nenhum sob o Conselho de Jurisdição".