Carlos Pereira não alinha numa "brincadeira que deve envergonhar" os socialistas

Carlos Pereira defendeu a realização de eleições primárias, abertas aos militantes e simpatizantes do PS-M, para escolher um líder e candidato a presidente do Governo Regional, mas não vai "alinhar" no que considera ser uma "jogada" de Paulo Cafôfo para manter o "pântano" em que está o PS-M.

A proposta do líder, anunciada esta tarde, é a realização de eleições 'directas' a 31 de Janeiro, dentro de 21 dias, o que Carlos Pereira considera uma forma de evitar que mais alguém possa concorrer contra Paulo Cafôfo.

"Há apenas uma coisa boa nisto que é, finalmente, o presidente do PS-M perceber que tem de fazer alguma coisa para mostrar que é uma alternativa credível", no entanto, lamenta que Cafôfo "volte a escolher o caminho errado", uma caminho que "controla e que permite manter-se onde está".

Dar apenas 20 dias para a realização de eleições 'directas' é, "um jogo sujo que não serve ao partido e à Madeira".

Carlos Pereira considera que está é "mais uma machadada no PS-M" e deixa claro que não será candidato a umas eleições, com um prazo de 20 dias que são um "jogo viciado". "Uma brincadeira que deve envergonhar os socialistas", protesta.

Por outro lado, duvida da legalidade estatutária deste prazo anunciado por Paulo Cafôfo.