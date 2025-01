Vítor Sá vai adquirir um rally2

Vítor Sá vai engrossar o lote de pilotos da categoria rally2 no Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025. O pluricampeão regional de ralis, que será navegado novamente por Rubina Gonçalves, vai adquirir um carro da categoria principal, com a sua preferência a recair no Skoda Fabia Rally2 Evo ou então, eventualmente, num Skoda R5, muito embora não feche a porta a carros de outras marcas.

Para já, o consagrado piloto tem à venda o Peugeot 208 Rally4 com que competiu em alguns ralis da época passada.

Outra novidade é que neste seu novo projecto, Vítor Sá passará a ter a assistência da equipa Ricardo Ramos Racing, que também terá a seu cargo a preparação do carro de Rui Pinto.

Vítor Sá é, assim, o oitavo piloto a entrar nesta categoria dos rally2 do 'regional' de ralis, juntando-se a Rui Jorge Fernandes, navegado por João Pedro Freitas, que recentemente adquiriu um Skoda Fabia Rally2 Evo à Delta Rally, à dupla Artur Quintal/Vítor Henriques, que comprou o Skoda Fabia Rally2 Evo que levou Miguel Nunes ao título do ano passado, bem como a João Silva/Luís Rodrigues, para já em Skoda Fabia Rally2 Evo mas com hipótese de evoluir para outra viatura, para além de Rui Pinto (Skoda Fabia Rally 2 Evo) e José Camacho/Nicodemo Câmara (Skoda Fabia R5). Miguel Nunes/João Paulo e Miguel Caires são outros pilotos que irão competir nesta categoria rally2, muito provavelmente ambos em Skoda Fabia RS Rally2.