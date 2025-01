Oficializada a saída de Butzke do Nacional

Mirandés, 4.º classificado da segunda divisão espanhola, oficializou a contratação de Adrián Butzke, de 25 anos até ao final da época, por empréstimo do Vitória de Guimarães. Com este anúncio do Mirandés torna-se, assim, oficial a saída de Butzke do Nacional, jogador que também estava no clube alvinegro por cedência dos vimaranenses. De saída do Nacional está igualmente o defesa-central Douglas Sequeira, 21 anos, que regressa ao seu anterior clube, o Saprissa, da Costa Rica.