O treinador Rui Duarte está de saída do Marítimo. Da reunião desta tarde entre a direcção verde-rubra e o técnico, ambas as partes chegaram a um entendimento para rescisão do contrato que liga o treinador ao Marítimo e que é válido até final da presente temporada, com mais uma de opção. Em nove jogos no comando técnico do Marítimo, Rui Duarte, 46 anos, somou duas vitórias, um empate e seis derrotas, a última das quais em Vizela por 2-3.

O Marítimo vai agora em busca do quarto treinador na presente temporada isto depois de Fábio Pereira, Jorge Silas e Rui Duarte.

O Marítimo é actualmente 12.º classificado com 19 pontos, mais seis que o 17.º, o FC Porto B, a primeira posição de descida directa à Liga 3, sendo que a formação portista tem menos dois jogos. Na próxima jornada, o Marítimo joga novamente fora, desta vez com o Tondela, segundo classificado com 31 pontos.