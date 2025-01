José Mota oficializado como novo treinador do Leixões

José Mota foi hoje oficializado como treinador do Leixões, da II Liga portuguesa de futebol, em substituição de Carlos Fangueiro, não tendo sido adiantada a duração do contrato entre as partes.

"Olá, leixonense, estou de regresso", foi tudo o que José Mota, de 60 anos, declarou num curto vídeo de apresentação que a SAD leixonense divulgou na sua página na rede social Facebook.

Razões pessoais afastam José Mota do Marítimo As negociações entre o técnico, de 60 anos, e o Marítimo já estavam avançadas, mas "assuntos pessoais de última hora" inviabilizaram a vinda para a Madeira

O experiente técnico conhece bem o clube de Matosinhos, porque orientou a equipa profissional em dois momentos, nas épocas 2008/09 e 2009/10 e em 2020/21 e 2021/22, e dirigirá esta quinta-feira, de manhã, o seu primeiro.

José Mota estava sem clube desde que deixou o Farense, da I Liga, em setembro de 2024, após seis derrotas nas primeiras seis jornadas

O desaire fora com o Feirense por 1-0 na última jornada terá precipitado a saída de Carlos Fangueiro, que deixou o Leixões no 10.º posto da classificação geral, com 16 pontos, depois de 16 jornadas da II Liga disputadas.