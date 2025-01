Vitória do Nacional em destaque em quase todos os jornais nacionais

Bom dia. Apesar de aparecerem jogadores do CD Nacional, as primeiras páginas dos jornais nacionais trazem quase todos a vitória alvi-negra ontem sobre o FC Porto, mas com foco todo nos derrotados em detrimento dos vencedores. ESta é uma das notícias que pode ler na imprensa nacional desta segunda-feira, 13 de Janeiro de 2025.

No Público:

- "Governo acelera devolução de hospitais a misericórdias. Montenegro nomeia comissão e retoma processo de Passos Coelho"

- "Cadeira do Cardeal. Pela primeira vez, Igreja não é convidada para abertura do ano judicial"

- "Amêijoa no Tejo. Esta mina de ouro pode ser um problema de saúde pública"

- "Iniciativa Liberal. Rui Rocha quer Presidente 'guardião da liberdade'"

- "Alemanha. AfD faz apelo radical a deportações em massa"

- "Guerra na Ucrânia. À espera de Trump, Zelensky tenta seduzir americanos em media alternativos"

- "Exposições. De Londres a Madrid e São Paulo, um roteiro para 2025"

- "Futebol. Após falhar final da Taça da Liga, FC Porto perde com Nacional e falha liderança do campeonato"

No Correio da Manhã:

- "Burlão fugitivo faz vida de luxo no Brasil. Condenado a pena de prisão efetiva em Portugal conseguiu escapar à extradição"

- "Luís Estiveira enganou duas petrolíferas em cerca de um milhão de euros com um esquema de garantias falsas"

- "Nacional 2 FC Porto 0. Dragão falha assalto à liderança"

- "Benfica. Bruno Lage reabilita António Silva"

- "Sporting. Rui Silva em Alcochete para reforçar baliza"

- "Jaime Madureira. Pagava festas privadas com dinheiro dos bombeiros"

- "Crime. Consulado da Venezuela atacado à bomba"

- "Lisboa. Sete feridos em rixa de imigrantes no Benformoso"

- "Acidentes. Tratores fazem 52 mortos num ano"

- "Tribunais. Assassina do gelo seco usa depressão em recurso"

No Jornal de Notícias:

- "Família usa peritos privados para forçar julgamento por homicídio. Pedro Fanico foi atingido por 16 golpes de sabre mas juiz concluiu que se tratou de legítima defesa"

- "Nacional 2 FC Porto 0. Não houve líder na Choupana"

- "Taça de Portugal. Elvas foi tomba-gigantes com V. Guimarães"

- "Braga. Satélite que cabe na palma da mão vai amanhã para o espaço. Prometheus 1 segue na Space X de Musk"

- "Porto. Lello recebe 3.500 visitas por dia e vende um milhão de livros por ano"

- "Neurocirurgia de Gaia operou 125 doentes de hospitais de todo o país"

- "Mobilidade. Carregamento de carros elétricos cresce 65% num ano"

- "Braga. MP arquivou suspeitas de abuso mas tribunal retira filhos aos pais"

- "Lisboa. Agente filmada a furtar roupa foi expulsa da polícia"

- "Gaza. Biden tenta cessar-fogo antes do fim do mandato"

No Diário de Notícias:

- "Qual é o pensamento político de António José Seguro? 'Homem dos compromissos e da convergência' volta após dez anos de silêncio"

- "Imparcialidade do juiz é o mais positivo nos tribunais, morosidade o mais negativo"

- "Política. PS, IL e BE vão a votos em 2025. Autárquicas pressionam direções"

- "Oren Rosenblat, embaixador de Israel. 'Devemos lutar. Devemos libertar os nossos reféns. Devemos eliminar o Hamas'"

- "Poder. Maduro avisa que a Venezuela está pronta para defender a soberania"

- "Benformoso. Rixa entre grupos faz sete feridos. PSP diz tratarem-se de 'estrangeiros em situação regular em Portugal'"

- "Exportações. EUA já são o maior mercado dos vinhos portugueses em valor"

- "Boris Beker. 'Gosto do Nuno Borges, é importante que Portugal tenha um bom tenista'"

- "Re-Read. O sonho de Inês Toscano que dá vida aos livros usados"

- "DN Brasil. 'Somos parte da cidade': Os brasileiros nos tuk-tuks de Lisboa"

No Negócios:

- "Duas centenas de câmaras vão devolver IRS aos habitantes"

- "Conversa capital, Xavier Barreto. Gestão privada das Unidades de Saúde Familiar 'é um tiro no pé'"

- "Caixa muda de gestão e substitui três administradores executivos"

- "Luís Amaral 'arregimenta' 50 acionistas minoritários para forçar mexidas no DIA"

- "Magníficas das 'tech' já são oito e têm novo acrónimo"

- "Investidor privado. 2025 traz preços mais baixos para carregar elétricos"

- "Reportagem. Por detrás do mais inteligente supermercado do mundo"

- "Imobiliário. Preço das casas aumenta duas vezes mais do que as rendas"

- "Indústria. Bracarense DST investe 18 milhões em fábrica"

No Jornal Económico:

- "Space X de Elon Musk lança primeiro satélite português com receitas previstas de 100 milhões"

- "Incêndios na Califórnia: prejuízos podem chegar aos 145 mil milhões"

- "Novobanco decide em dois meses prémios ainda não recebidos por ex-administrador"

- "Maria João Carioca e João Diogo Silva vão partilhar liderança da Galp"

- "Paulo Fernandes é o 50.º mais rico no ranking da Forbes Portugal"

- "Novo ano judicial abre com protestos e apelos dos magistrados"

- "Montenegro cola manifestações de sábado a 'extremos'"

- "Américo Ramos nomeado primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe"

- "Os melhores livros de 2024. As escolhas do colunista do JE, Rui Calafate"

No Record:

- "Nacional 2-0 FC Porto. Dragão de papel. Duas derrotas seguidas e liderança da Liga falhada"

- "Assobios e lenços brancos na Choupana. Contestação à chegada ao Porto obriga a reforço policial"

- "Taça de Portugal. Elvas 2-1 V. Guimarães. Surpresa no Alentejo. Equipa do 4.º escalão bate conquistadores"

- "Sporting. Alberto fiel a Rui Borges. Afasta hipótese Juventus"

- "A polémica no final do dérbi. Lage picado com Neto, Pote e Nuno Santos"

- "Benfica. Ajax leva nega por Schjelderup"

- "Inglaterra. Arsenal 1-1 (3-5 pen) Man. United. Amorim ganha... nos penáltis"

No O Jogo:

- "Nacional 2, FC Porto 0. Sem vista para o topo"

- "Taça de história e susto. O Elvas 2, V. Guimarães 1"

- "Rio Ave e Gil apuram-se"

- "Sporting. Edwards cria caso e pode sair já"

- "Benfica. Números a favor da opção Schjelderup"

- "Inglaterra. Amorim afasta Arsenal da Taça"

E no A Bola:

- "Dragão sem estofo. Nacional 2, FC Porto 0"

- "Benfica. Di María chega ao 35.º título"

- "Sporting. Juventus sobe a parada por Alberto Costa"

- "Trincão pede desculpa"

- "Marcus Edwards com guia da marcha"

- "Taça de Portugal. Elvas é tomba-gigantes: histórico do quarto escalão afasta V. Guimarães"