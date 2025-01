Áudios do VAR dos jogos do Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, em mais um programa 'Juízo Final', da SportTV, os áudios do VAR relativos aos lances mais polémicos das jornadas mais recentes da I Liga. O Nacional teve três jogos em que foram divulgados os áudios do VAR: Vitória de Guimarães- Nacional; Rio Ave- Nacional e o Nacional- Moreirense. Referência para o áudio do jogo em Guimarães (empate 2-2) e para a grande penalidade assinalada contra a equipa alvinegra. Pelo que se percebe, houve uma clara divergência entre o árbitro, João Pinheiro, e o VAR, Hélder Malheiro.

V. Guimarães-Nacional: Lance aos 18 minutos, queda de Alberto na grande área do Nacional (penálti assinalado).

VAR (Hélder Malheiro): “Aconselho-te a vires à zona de revisão para anular o penálti. O jogador não agarra, não puxa...”

Árbitro (João Pinheiro): “Ok, vamos lá.”

VAR (Hélder Malheiro): “O movimento começa aqui, mas ele nunca o agarra.

Árbitro (João Pinheiro): “Não conseguem uma imagem decente? Olha Malheiro, com este não...”

VAR (Hélder Malheiro): “Nunca consegues ver o agarrão. Ele tenta agarrar, mas não vês o agarrão, a camisola esticar...”

Árbitro (João Pinheiro): “Mas quando digo puxar é o movimento do braço, de frente. Ele desequilibra-se, Malheiro. Para mim, é isto que vejo.”

VAR (Hélder Malheiro): “João, se achas que isto é suficiente... Analisa a falta, João.”

Árbitro (João Pinheiro): “Aqui Malheiro, pára aqui de frente. Este braço, é isto que vejo...”

VAR (Hélder Malheiro): “Ele arrasta o pé também... Não é isso que o impede de continuar o movimento. Mas já estamos aqui há algum tempo, temos de decidir.”

Árbitro (João Pinheiro): “Mete a outra imagem, Malheiro. Tem de ser outra.”

VAR (Hélder Malheiro): “Ele ataca a camisola e a camisola não estica...”

Árbitro (João Pinheiro): “Mas desequilibra-o. Eu vou manter, Malheiro. Não quer jogar a bola e desequilibra-o.”

Rio Ave-Nacional: Lance aos 68 minutos, possível infracção na grande área do Nacional, não assinalada inicialmente e assinalada posteriormente após intervenção do VAR.

VAR (Luís Godinho): “Gonçalo, aconselho-te a vires à zona de revisão para veres um possível penálti por mão na bola. Antes do fora-de-jogo, no momento em que o Aderlan cabeceia a bola. Cabeceia a bola e aqui bate na mão. Na minha opinião, o defesa tem os braços numa posição não natural. Tem os dois braços acima do ombro. É no Bruno Costa.”

Árbitro (Gonçalo Neves): “Ok, é claro. Vou marcar penálti. Dá-me só o número dele...

VAR: “É o número 8.”