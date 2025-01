Marítimo oficializa saída de Euller Silva

Já é oficial. Euller Silva está de saída do Marítimo, rumando agora até à Coreia, onde irá vestir as cores do Seoul E-Land.

Esta saída já havia sido anunciada pelo DIÁRIO e foi agora confirmada pelo clube verde-rubro. O jogador brasileiro, de 30 anos, segue agora para uma nova fase na Coreia do Sul.

"O emblema maritimista agradece o empenho, profissionalismo e dedicação de Euller Silva e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", diz o clube no seu site.