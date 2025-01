Sexta-feira com trânsito matinal tranquilo

Bom dia. As manhãs na Via Rápida às sextas-feiras, normalmente, estão muito mais calmas do que nos restantes dias úteis das semanas. É um facto e hoje não parece querer ser excepção, sendo que a esta hora, pouco depois das 8h00, não se vislumbrarem sinais de problemas à circulação.

Contudo, a Via Litoral tem activo um aviso de congestionamento na Via Rápida de 2 km de extensão na zona entre a Cancela e o Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava. Fique atento.

De resto, só mais para o centro do Funchal, na faixa entre a rotunda do Hospital até ao Campo da Barca, com enfoque na Cota 40, conte com demoras e circulação lenta.