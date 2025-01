CDS reúne comissão política regional esta sexta-feira para abordar eleições

Está agendada para esta sexta-feira, dia 17 de Janeiro, uma reunião da Comissão Política Regional do CDS-PP. A reunião vai decorrer no Hotel Barceló, sito à Rua da Alfândega, tendo as eleições legislativas regionais na ordem de trabalhos.

O líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, irá prestar declarações à comunicação social pelas 19h30.

Da ordem de trabalhos consta ainda a apreseciação e votação da ata de 14 de Novembro de 2024 e ainda a análise da situação política regional.