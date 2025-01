Trânsito relativamente calmo nesta sexta-feira

Após os primeiros dias do ano marcados pelo regresso às aulas e de muitos trabalhadores ao activo, que nas estradas da Madeira se traduziram no regresso dos congestionamentos matinais, nomeadamente na Via Rápida, eis que chega sexta-feira.

Este dia, habitualmente, com raras excepções, também é marcado por alguma calmaria no trânsito e isso nota-se lá fora, com apenas algum trânsito mas não o pára-arranca habitual dos restantes dias.

Ainda assim, o grande entrave dá-se sempre nos acessos ao centro do Funchal, de que é exemplo a esta hora a rotunda do Hospital.