Alunos recebem prémios de mérito no Dia da Escola 'Jaime Moniz'

Está segunda-feira, 13 de Janeiro, a Escola Secundária Jaime Moniz marca o Dia da Escola, uma data assinalada pelo estabelecimento de ensino através da entrega de prémios de mérito a quatro alunos de cada ano escolar.

“Nós optamos fazer duas cerimónias. Hoje entregamos prémios de mérito aos quatro primeiros alunos de cada ano. No final do mês distinguimos 80 alunos que têm média igual ou superior a 18 valores”, explicou a presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas.

Confessa que a escola com quase 80 anos também necessita de algumas remodelações: “a cobertura dos nossos telhados, pinturas interiores, reformular os nossos laboratórios. Isto é natural numa escola com esta idade”.

Ainda assim, explica que não estão previstas obras.

Professores e trabalhadores não docentes aposentados no ano passado serão também homenageados.