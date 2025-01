Comandante Operacional da Madeira condecorado com Medalha de Honra ao Mérito de grau Ouro

O Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-general Chito Rodrigues, concedeu a Medalha Honra ao Mérito, grau Ouro, ao Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Pedro Matos Tendeiro.

De acordo com o Regulamento das Medalhas da Liga dos Combatentes, a Medalha de Honra ao Mérito, grau ouro, destina-se a premiar pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, pelos serviços muito distintos e do mais elevado mérito, exercidos no desempenho dos mais altos e alçados desígnios da Liga dos Combatentes dirigidos aos mais vastos sectores de sociedade portuguesa, nomeadamente a formação cívica dos cidadãos, em especial dos jovens, e a promoção da vontade coletiva da defesa nacional junto das populações.