Temperaturas de Verão no Porto Moniz

Apesar de estarmos em pleno Inverno, esta quinta-feira, dia 9 de Janeiro de 2025, a temperatura do ar à superfície, ao meio-dia, na Vila do Porto Moniz, atingiu os 25,2 °C. Valor muito acima da média para época do ano e que é, para já, o recorde da temperatura máxima registada neste início de ano em toda a rede do IPMA na Região.

Aliás, o Porto Moniz tem-se destacado nestes primeiros dias de 2025 como a localidade mais quente de todo o território nacional – o que não é surpresa -, sendo que na Região, até hoje é o sétimo destes primeiros nove dias do Novo Ano que a vila do extremos Noroeste da ilha da Madeira regista a temperatura máxima absoluta de toda a rede do IPMA: 23,5 °C, no dia 1; 23,8 °C; dia 2; 22,0 °C, dia 4; 24,1 °C, dia 6; 23,3 °C, dia 7; 24,4 °C, dia 8; 25,2 °C, dia 9 (até às 12h00).

Até final da manhã e hoje, São Vicente era a segunda localidade mais quente (23,6 °C).

Na costa Sul, Ponta do Sol/Lugar de Baixo (22,6 °C) e Funchal/Observatório (22,5 °C) eram as estações do IPMA com os valores mais altos da temperatura do ar nesta soalheira segunda quinta-feira de Janeiro.