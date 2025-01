Dia da Escola comemora-se no Liceu a 13 de Janeiro

O Liceu de Jaime Moniz celebra, a 13 de Janeiro, o Dia da Escola. A programação arranca pelas 11 horas com a recepção ao presidente do Governo Regional e demais entidades oficiais e convidados, seguida do hastear da Bandeira Verde da Europa.

Cerca de 15 minutos depois terá início a sessão solene com a interpretação do Hino da Escola pelo Coro da Jaime Moniz. Segue-se o discurso da Presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas.

Um dos momentos tradicionais da cerimónia é a homenagem aos professores e trabalhadores não docentes aposentados no ano lectivo anterior. Só após essa ocasião haverá o discurso de Miguel Albuquerque e a entrega dos prémios do quadro de excelência aos melhores alunos dos 10º, 11º e 12ºanos, do ano lectivo de 2023/2024.

A cerimónia será encerrada após um momento musical, a cargo do 'Grupo AURA'. Por fim, será servido um Madeira de Honra, no átrio principal da Escola.