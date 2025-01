Nacional sem mudanças no 'onze' para defrontar o FC Porto

Tiago Margarido aposta no mesmo ‘onze’ que entrou em campo a 3 de Janeiro para defrontar os ‘dragões’. Já do lado do FC Porto, o treinador Vítor Bruno procede a uma alteração: sai Alan Varela e entra Vasco Sousa. O jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol será retomado ao minuto 15, já que foi interrompido nessa altura a 3 de Janeiro, devido ao nevoeiro que então se fazia sentir na Choupana. Hoje o dia é de sol.

O Nacional apresenta: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses, Zé Vítor, José Gomes, Soumaré, Bruno Costa, Dudu, Luís Esteves, Matheus Dias e Isaac.

O FC Porto vai jogar com Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio, Galeno, Vasco Sousa, Eustáquio, André Franco, Rodrigo Mora, Pepê e Samu.

A bola começa a rolar às 15h30 no Estádio da Madeira.