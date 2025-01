Antevê-se casa cheia para o Nacional - FC Porto

Quanto falta um pouco mais de uma hora para ser retomado o encontro entre Nacional e FC Porto a contar para a 17.ª jornada da I Liga, as imediações do Estádio da Madeira conta já com um grande número de adeptos de ambas as formações, pelo que se espera 'casa cheia'.

De referir que a partida foi interrompida ao minuto 14,30, devido ao nevoeiro que se fez sentir na Choupana, pelo que o árbitro Tiago Martins decidiu adiar para o dia 15 de Janeiro, situação que veio depois, no final da semana passada, ser mudada para a tarde de hoje, a partir das 15h30, e num acordo entre clubes e a Liga Portugal.

Hoje o tempo é de sol, pelo que o espectáculo do futebol estará de volta ao Estádio da Madeira e com honras de casa cheia.